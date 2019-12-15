Таисия Повалий объяснила отмену своего концерта в Киеве

Певица беспокоится о своих поклонниках

Таисия Повалий Фото: Instagram.com

Таисия Повалий должна была выступить 10 декабря во Дворце "Украина", однако перенесла свое шоу, которое было анонсировано еще этим летом, на неопределенное время. Накануне певица впервые назвала причину, по которой ее концерт в украинской столице не состоялся.

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Таисия Повалий отменила свой юбилейный концерт в Киеве из-за того, что якобы опасалась за безопасность своих украинских поклонников.

Отметим, что только анонс концерта в Киеве вызвал громкие споры в сети. Многие пользователи не хотели видеть артистку в Украине, другие же с нетерпением ждали возвращения звезды, которая продолжительное время живет и выступает в России.

"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно еще время", – сказала ранее Повалий.

Продюсер и муж Повалий Игорь Лихута заявил, что не понимает, почему его жена на смогла выступить в Киеве, ведь она не только гражданка Украины, но и народная артистка Украины.

Недавно мы писали, что Таисия Повалий впервые стала бабушкой.

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