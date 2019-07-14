Таисия Повалий получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске

Именную плиту с символом фестиваля – цветком василька открыли 11 июля

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая похвасталась российской премией "Золотой граммофон", получила именную звезду на Площади лауреатов (так с 2016 года официально называется Аллея звезд у Летнего амфитеатра) в Витебске. Певица стала лауреатом премии президента Беларуси "Через искусство — к миру и взаимопониманию" 2019 года. Именную плиту с символом фестиваля – цветком василька – Таисии Повалий открыли 11 июля.

Таисия Повалий получила именную звезду в Витебске Фото: Instagram/tpovaliyofficial

"Специальная награда от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Заложение именной звезды. В этом году для меня "Славянский базар" такой же значимый, как и в далеком 1993-м. Спасибо, Витебск! Спасибо, "Славянский базар"! Спасибо, любимая Беларусь!" – написала на своей странице в Instagram Повалий.

Таисия Повалий cо специальной наградой от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Отметим, что Таисия Повалий — победитель эстрадного конкурса "Славянского базара в Витебске" 1993 года.

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