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Не сможет ходить 5 недель: почему Таисия Повалий оказалась в инвалидной коляске

Певица дома подвернула ногу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

На днях известная певица Таисия Повалий изрядно напугала поклонников – на опубликованном снимке в Instagram артистка была запечатлена в инвалидной коляске и с маской на лице. Знаменитость ничего не пояснила, лишь отметила, что прошлые недуги начали ее беспокоить.

Кристина Орбакайте получила тяжелую травму. Детали в видео:

Позже Таисия Повалий рассказала все подробности и заверила фанатов – не стоит беспокоиться, ничего серьезного не произошло. По ее словам, 55-летняя знаменитость на ровном месте повредила ногу и теперь не сможет на нее становиться пять недель.

"Друзья, любимые мои! Без паники! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, пять недель доктор сказал не становиться на ногу! Значит, мне надо из дому наблюдать, как продвигается мой новый альбом! Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит. А прошлое как раз зацепилось, в те дни перебирала старые фото и газетные публикации. Половину выбросила и на ровном месте подвернула ногу, дома", – рассказала Таисия Повалий.

Напомним, недавно Таисия Повалий показала архивное видео со своего выступления в 1993 году. Также артистка рассказала, почему отменила концерт в Киеве.

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