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"Так на меня похожа": Оля Полякова поздравила дочь с 15-летием и показала редкие снимки

Маша Полякова 2 марта отмечает день рождения

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:00

Украинская певица Оля Полякова, которая ранее растрогала речью об Украине в Чикаго, поздравила свою старшую дочь Марию с днем рождения. 2 марта девочке исполняется 15 лет.

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Артистка не только посвятила дочери трогательный пост, но и поделилась архивными кадрами девочки. Звездная мама отметила, что Маша одновременно похожа на нее, но и совсем другая. Также певица пожелала имениннице счастья и здоровья, назвав девочку нежными словами.

"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем, совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова, моя прекрасная, умная и смелая девочка. Люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!" – написала Оля, дополнив текст архивными фото дочери.

INSTAGRAM

Отметим, что с юного возраста Маша Полякова зарабатывает самостоятельно благодаря рекламе в Instagram. На страницу девушки подписаны 143 тысячи человек. Ко всему, дочь "королевы ночи" всерьез занялась моделингом и успела поработать с известными украинскими брендами.

Смотрите также видео о том, в какую курьезную ситуацию попала Оля Полякова во время гастролей:

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

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