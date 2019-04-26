"Так ніхто не кохав": Джамала трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Певица поделилась серией свадебных снимков

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

35-летняя украинская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала вышла замуж за возлюбленного Бекира Сулейманова 2 года назад. Так, сегодня пара отмечает знаковую дату.

В честь праздника Джамала буквально усыпала сеть свадебными фото. Кроме того, певица посвятила мужу трогательные строки и рассекретила некоторые подробности торжества.

"Этот день произошел для меня так, как себе и мечтала. Нет, даже лучше! Он начался с никяха в мечети, где мы сказали наши "да". Мы плакали, смеялись, молились, шутили. Было очень много эмоций! Я очень благодарна за то, что Бог даровал мне тебя. Наш праздничный вечер начался словами из стихотворения: "Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання...". Эти строки очень близки мне. Люблю тебя и благодарю! Дальше – больше! Прошу у Бога, чтобы так же с любовью и верой!", – написала Джамала.

Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa Свадебные фото Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/10

Отметим, за время брака у супругов появился сын Эмир-Рахман, которому совсем недавно исполнился годик. В этот день Джамала впервые показала лицо ребенка.

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