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"Так плохо не было никогда": Владимир Остапчук рассказал, как переносит коронавирус

Вчера, 09:14

По словам ведущего, у него двусторонняя пневмония

На днях стало известно, что ведущий Владимир Остапчук заразился коронавирусом. Вместе со своей невестой он сдал тесты на COVID-19, и только результаты Остапчука были положительные. Кристина Горняк не болеет коронавирусом, однако у нее была высокая температура и пропало обоняние.

Спустя неделю лечения Владимир Остапчук рассказал своим поклонникам о самочувствии. По словам шоумена, в первые дни болезни ему было очень тяжело.

"Да, ребята, это "корона". С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда! Температура под 40, кашель, озноб и еще много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях", – написал он в Instagram-аккаунте.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Из-за болезни Остапчук отменил свой стендап в Киеве, о чем очень сожалеет, однако ведущий не мог рисковать здоровьем других людей.

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"Я тогда еще не знал, что это коронавирус, но были все симптомы (тест пришел через 4 дня), но я не вышел, и слава богу", – признался Владимир.

Он добавил, что выйдет на сцену, как только выздоровеет.

Подробнее о болезни Владимира Остапчука смотрите в сюжете:

Что касается невесты Остапчука – Кристины Горняк, то она находится на самоизоляции вместе с любимым. В Instastories девушка рассказала, что им с Владимиром уже лучше, хотя последние четыре дня для ее избранника были очень сложными.

Кристина Горняк
Фото: instagram.com/stories/kristygor

Напомним, после новости о том, что Владимир Остапчук заболел коронавирусом, его невеста Кристина Горняк объявила, что их свадьба переносится.

Ранее Владимир Остапчук рассказал, как делал предложение своей девушке на яхте в Турции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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