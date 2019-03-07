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"Так похожи": Леся Никитюк показала свою маму

Поклонники Леси отметили, что телеведущая с мамой очень похожи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в сети редкое фото со своей мамой, которая вчера праздновала свой день рождения.

Леся редко публикует фото с семьей, но на этот раз сделала исключение. В сети Никитюк трогательно поздравила маму с праздником, написав: "Мамуля...моя любимая Кэт, Кэтрин. Берегите своих мам".

Леся Никитюк с мамой
Леся Никитюк с мамой
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Похожи", "Очень красивая, вы в нее", "Вы очень похожи", "Молодая у вас мама", "Красивые девчата", "Красавицы вы с мамой", "Будьте всегда здоровы и счастливы, остальное купите", – пишут поклонники Леси в комментариях к снимку.

Также к фото Леся добавила несколько хештегов, включая забавные – "мама Багині" и "багиня ламината".

Ранее Леся Никитюк и украинская певица MARUV встретились и, кажется неплохо провели время. Похоже, что девушки решили устроить себе день spa-процедур. В своих Instagram-сторис Никитюк опубликовала два забавных видео, на которых MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) и Леся танцуют под песню певицы – Siren Song. На видеороликах девушки запечатлены в одних лишь полотенцах.

Стоит отметить, что Леся пристально следила за Национальным отбором на "Евровидение 2019". Не так давно она опубликовала шуточную картинку о "Евровидении".

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

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телеведущая леся никитюк
Источник: Сегодня
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