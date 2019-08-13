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Растрогала до слез! Тейлор Свифт отправила поклоннице крупную сумму денег

Певица в трудную минуту поддержала одну из фанаток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: AFP

Американская певица Тейлор Свифт, которую недавно обвинили в плагиате, удивила своих поклонников невиданной щедростью. Знаменитость подарила одной из своих подписчиц огромную сумму денег. 

Смотрите, какие шокирующие рекорды установила Тейлор Свифт:

Как информирует издание Metro, одна из фанаток Тейлор на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором пожаловалась на то, что ее родители не в состоянии оплатить обучение в колледже в следующем семестре. Ко всему, девушка по имени Айша призналась, что у ее мамы болезнь почек, а семья едва сводит концы с концами. 

Айша с мамой
Айша с мамой
Фото: Instagram.com

Волей случая пост девушки увидела Тейлор Свифт и решила помочь своей поклоннице, отправив ей на счет больше 6000 долларов. В свою очередь, Айша опубликовала трогательный пост и прикрепила скрин банковского перевода. 

Скриншот и соцсети

"Я написала о том, как тяжело моей семье оплачивать мое обучение. Через два часа я получила это письмо. У меня нет слов, я не перестаю плакать", – подписала уведомление о банковском переводе от Свифт Айша. Ко всему, девушка получила личное сообщение от звезды со словами: "Продолжай учиться, девочка. Люблю тебя. Тейлор".

Напомним, с Тейлор Свифт произошел конфуз во время ее выступления на собственном концерте в Нью-Джерси.

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Источник: Metro.co.uk
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