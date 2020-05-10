Так выглядит любовь: Слава Каминская растрогала Сеть фотографиями из родильного дома

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" воспитывает двоих детей

Участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая накануне рассекретила возраст нового избранника, растрогала Сеть фотографиями из родильного дома. В честь Дня матери артистка опубликовала архивные снимки на своей странице в Instagram.

Сегодня, 10 мая, звезды делятся в социальных сетях семейными кадрами и поздравляют своих мам с трогательным и светлым праздником – Днем матери. Слава Каминская присоединилась к поздравлениям коллег и разместила в блоге фото, сделанные в важные дни ее жизни.

Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

В посте можно увидеть артистку в родильном доме, держащую на руках новорожденных Леона и Лауру. Отметим, что дети Славы родились с разницей в год – сначала мальчик, а потом девочка.

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"Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит ЛЮБОВЬ! Мама, спасибо за жизнь. С Днем матери", – добавила подпись Слава.

Украинская певица Слава Каминская летом 2019 года развелась со своим супругом – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Мужчина уже завел новый роман, да и сама Слава утверждает, что не против снова выйти замуж.

Смотрите в сюжете, чем на карантине занимается Слава из "НЕАНГЕЛОВ":

Ранее мы публиковали цитаты знаменитых мам о детях и материнстве.

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