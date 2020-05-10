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Так выглядит любовь: Слава Каминская растрогала Сеть фотографиями из родильного дома

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" воспитывает двоих детей

Инна Петрова
Сегодня, 18:21

Участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая накануне рассекретила возраст нового избранника, растрогала Сеть фотографиями из родильного дома. В честь Дня матери артистка опубликовала архивные снимки на своей странице в Instagram.

Сегодня, 10 мая, звезды делятся в социальных сетях семейными кадрами и поздравляют своих мам с трогательным и светлым праздником – Днем матери. Слава Каминская присоединилась к поздравлениям коллег и разместила в блоге фото, сделанные в важные дни ее жизни.

Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

В посте можно увидеть артистку в родильном доме, держащую на руках новорожденных Леона и Лауру. Отметим, что дети Славы родились с разницей в год – сначала мальчик, а потом девочка.

INSTAGRAM

"Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит ЛЮБОВЬ! Мама, спасибо за жизнь. С Днем матери", – добавила подпись Слава.

Украинская певица Слава Каминская летом 2019 года развелась со своим супругом – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Мужчина уже завел новый роман, да и сама Слава утверждает, что не против снова выйти замуж.

Смотрите в сюжете, чем на карантине занимается Слава из "НЕАНГЕЛОВ":

Ранее мы публиковали цитаты знаменитых мам о детях и материнстве.

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НЕАНГЕЛЫ дети звезд Слава Каминская
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