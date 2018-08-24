"Такая несчастная": Анна Седокова показала подросшую дочь

Звезда с детьми отдыхает в Греции

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно похвасталась селфи в нижнем белье, впервые за долгое время показала подросшую дочь Монику. Певица сейчас живет в России, а вот ребенок остался со своим отцом Максимом Чернявским в США.



Вместе с детьми звезда улетела в Грецию. И хотя сама Анна продолжает скрывать младшую дочку от поклонников, ее старшая – Алина опубликовала фото c сестрой, мамой и братом в своем Instagram.

Анна Седокова с детьми Фото: instagram.com/lalina_one

"Моника с Гектором очень похожи", "Когда мне холодно, я смотрю на твои фото и становиться теплее", "Как приятно видеть вас всех вместе... Прям душа радуется!", – пишут люди в комментариях.

Пост дочери Анны Седоковой Скриншот: Instagram

Однако некоторые юзеры подметили, что Алина на снимке выглядит "несчастной". И вправду – на фото девочка не улыбается и выглядит немного отстраненной.

Напомним, что Анна Седокова дважды была замужем – за футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила первую дочь Алину, и за бизнесменом Максимом Чернявским, от него родилась вторая дочка Моника. После этих отношений певица встречалась с танцором Сергеем Гумановым, а в апреле 2017 года родила сына Гектора, но уже от другого возлюбленного, бизнесмена Артема Комарова.

Ранее мы также писали, что Анна Седокова приступила к записи нового альбома. По ее словам, он будет очень эмоциональным. "Я официально заявляю, что уже сегодня приступаю к записи нового альбома. Каким он будет, я не знаю, но точно эмоциональным", – написала Седокова.