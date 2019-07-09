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Такие горячие: Настя Каменских похвасталась фотографией с колумбийским секс-символом

Украинская выступила на разогреве у певца Maluma

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Настя Каменских похвасталась фотографией с Maluma
Настя Каменских похвасталась фотографией с Maluma
Фото: instagram.com/kamenskux

8 июля в Киеве впервые выступил популярный латиноамериканский певец Maluma. Разогревать публику перед выходом горячего красавчика выпала честь украинской певице Насте Каменских. В своем Instagram NK похвасталась совместным фото с Малума и взорвала сеть.

О гастролях Насти Каменских по Украине смотрите в коротком ролике:

В украинской столице 25-летний Maluma презентовал свой новый альбом 11:11. Сейчас музыкант колесит по десяткам стран в рамках мирового турне.

О том, что Каменских выступит на разогреве у Малума во Дворце спорта стало известно ранее. Сама же звезда призналась, что быть на одной сцене с такой знаменитостью – честь для Насти.

"Maluma, ты – непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу наполненное зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление! Ты зажег этот вечер", – написала в публикации Каменских.

На снимке, которым певица похвасталась в своем Instagram, Настя стоит рядом с самим Малума. На жене Потапа откровенный черный наряд, а ее коллега по сцене позирует в контрастном оранжевом луке.

NK и Maluma
NK и Maluma
Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики NK с восторгом отреагировали на совместную фотографию звезд. Многие отметили, что Настя Каменских и Малума идеально смотрятся вместе, а кто-то даже приревновал украинку. "Такие горячие!", "Красота", "Какой же горячий у вас бы получился дуэт", "Все Потапу расскажем", – пишут в комментариях фолловеры.

Напомним, что ранее певец Maluma откровенно рассказал о Насте Каменских, Мадонне и своей карьере в эксклюзивном интервью "Сегодня".

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