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Такие милые: Настя Каменских умилила сеть совместным фото с Потапом

Звездные супруги продолжают флиртовать друг с другом в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

После того, как Потап выложил откровенные фото с Настей Каменских, их поклонников, казалось бы, уже ни чем не удивить. Но звездная пара доказала обратное. Накануне Каменских растрогала своих фолловеров селфи с супругом, а вернее, флиртом в комментариях.

Смотрите ролик о концертном туре Насти Каменских по Украине:

Так, на своей странице в Instagram Настя опубликовала совместную фотокарточку с Алексеем Потапенко. "Я еду к тебе, мое солнышко", – подписала пост NK. В комментариях к фото Потап ответил любимой: "Я жду тебя, лягушонок мой". Отметим, что Настя на днях выступала в Израиле, откуда, видимо, ее и ждал возлюбленный.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники пары бурно отреагировали на такое проявления любви: "Какая милота!", "Вы прекрасные", "Это так трогательно!", "Солнышки", "Всем бы такого счастья".

К слову, не так давно Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом. Певица призналась, что до сих получает поздравления от поклонников. "У меня каждый день концерты и на каждом из них получаю от вас, любимые поклонники, поздравления с нашим с Потапом событием! Нам безумно приятно слышать от вас такие теплые пожелания счастья", – говорит Каменских.

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