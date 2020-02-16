Такие счастливые! Кэти Перри и Орландо Блум показали архивные фото с помолвки

Влюбленные обручились в 2019 году

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

В 2019 году Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Спустя год, в День всех влюбленных, 35-летняя певица впервые показала фото со своей помолвочной вечеринки. К слову, совсем недавно стало известно, почему звездная пара решила перенести свадьбу.

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Архивные черно-белые снимки Кэти Перри разместила в своем Instagram. "Год назад я сказала "да" жизни, любви и эволюции... И нам, конечно, никогда не скучно", – подписала пост звезда.

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

На фото запечатлены сами Кэти и Орладно, а также их друзья, которым певица охотно демонстрировала обручальное кольцо.

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

43-летний Орландо Блум преподнес своей возлюбленной кольцо с бриллиантом в четыре карата, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов. Он позвал любимую замуж, когда они находились на борту вертолета.

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

После в интервью Кэти Перри называла своего партнера настоящим спасением в борьбе с внутренними противоречиями: "Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытащим яд друг из друга, и мы действительно это делаем".

Ранее Кэти Перри снялась для индийского Vogue.

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