Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Супруги наслаждаются свадебным путешествием

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

После свадьбы под Киевом популярные артисты Потап и Настя Каменских отправились наслаждаться свадебным путешествием в Турцию. Увлеченные друг другом молодожены не забывают о своих подписчиках и радуют новыми фото.

Потап и Настя отправились на медовый месяц. Детали в сюжете:

Новоиспеченные супруги решили подчеркнуть свою загорелую кожу белоснежными нарядами, которые вдвоем и надели. На снимке Настя Каменских и Потап с бокалами коктейлей радостно позируют, не скрывая своих трепетных чувств.

"В голове и сердце только радость и счастье и любовь, стараюсь работать, но совсем не получается – не хочу, живу, смеюсь, люблю", – трогательно написал под фото Потап.

29 Май 2019 в 9:46 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости.

После свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

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