Таким его еще не видели: Алан Бадоев показал, как выглядел в детстве

Режиссер трогательно поздравил маму с днем рождения

Талантливый украинский режиссер Алан Бадоев, о жизни которого выйдет книга, показал свое детское фото. Отметим, что клипмейкер редко делится архивными кадрами и мало что рассказывает о своей личной жизни. Но сегодня особый день, поэтому Алан сделал исключение и поделился воспоминаниями из детства.

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2 апреля свой день рождения отмечает мама звезды – Антонина. На опубликованном черно-белом кадре маленький Алан Бадоев позирует у мамы на руках.

Алан Бадоев с мамой Антониной Фото: instagram.com/alanbadoev

"Сегодня день рождения моей мамочки! Эта женщина вложила столько тепла и любви в своих детей, столько заботы. В ее нежных объятиях все мы выросли счастливые и полны любовью к этому миру, к людям. Мама научила всегда верить в лучшее, всегда видеть свет. Мама научила творчеству, она умеет из любой нити создать вышивку, из любого клочка – платье. Мама пишет стихи, поет песни, разрисовывает листы цветами", – трогательно написал режиссер на своей странице в Instagram.

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По словам звезды, взрослая жизнь мамы началась в достаточно юном возрасте: "Ее взрослая жизнь началась с 15 лет на севере, затем шахты в Горловке, после работа в магазинах от продавца до завмага универсама. Мама невероятно преданный семье человек и сумела сберечь огонь любви к папе. Я так люблю ее и всегда радуюсь голосу, по ту сторону телефона. Мама пахнет особенно, радостью, счастьем, детством и мечтой. Я знаю, что похожие слова каждый может сказать о своей маме, говорите, пусть мамы знают, как сильно мы их любим. Еще одна весна пришла для женщины, которая подарила мне жизнь и научила ходить".

Ранее Алан Бадоев рассказал в эксклюзивном интервью о самом дорогом клипе.

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