Таким его еще не видели: Настя Каменских показала очень смешного Потапа

Под курьезным снимком певица рассказала о важных вещах

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Украинская певица Настя Каменских решила сделать перерыв в публикации своих итальянских луков и снимков в купальниках, и на этот раз шокировала сеть совместным фото с Потапом. В социальной сети NK разместила смешной кадр, где ее супруг запечатлен в неожиданном образе, а также сделала важное признание.

Смотрите, с кем отдыхали Потап и Настя за границей:

Так, в блоге Каменских появилась фотография, на которой Потап позирует с цветками на голове и с очень темной кожей, в то время как его любимая прикрывает рот ладонью, сдерживая смех.

11 Авг 2019 в 2:00 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

Несмотря на смешной снимок, Настя поделилась с фолловерами размышлениями о серьезных вещах. "Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло!", – написала NK.

Подписчики Каменских в комментариях к ее посту поделились своим опытом в этом вопросе: "Иногда я даже думаю,что мой мужчина мне больше друг, чем любовь ", "Мы с мужем тоже лучшие друзья, в первую очередь".

А накануне мы рассказывали о том, что в райдере Насти Каменских.

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