Такими мы их не видели: украинские телеведущие поделились своими школьными фото

1 сентября отмечается День знаний

День знаний – это праздник, который никогда не проходит без внимания взрослых. Сколько бы нам лет не было, первый день осени заставляет мысленно вернуться в детство и вспомнить свои школьные годы.

По случаю Дня знаний, который отмечается 1 сентября, ведущие телеканала "Украина", среди которых Анна Панова, Олег Панюта, Тимур Мирошниченко, Виталий Школьный и другие, охотно поделились фотографиями со своих школьных альбомов.

Большинство снимков черно-белые, и если внимательно присмотреться, на них вы узнаете своего любимого телеведущего.

Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Тимур Мирошниченко Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Ольга Грицик Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Олег Панюта Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Виталий Школьный Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Марина Кухар Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Мария Мельник Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/9

А для некоторых звезд украинского шоу-бизнеса сегодняшний день особенно важный. Смотрите, как Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие селебритис отвели детей в школу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться