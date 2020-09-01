Такими мы их не видели: украинские телеведущие поделились своими школьными фото
1 сентября отмечается День знаний
День знаний – это праздник, который никогда не проходит без внимания взрослых. Сколько бы нам лет не было, первый день осени заставляет мысленно вернуться в детство и вспомнить свои школьные годы.
По случаю Дня знаний, который отмечается 1 сентября, ведущие телеканала "Украина", среди которых Анна Панова, Олег Панюта, Тимур Мирошниченко, Виталий Школьный и другие, охотно поделились фотографиями со своих школьных альбомов.
Большинство снимков черно-белые, и если внимательно присмотреться, на них вы узнаете своего любимого телеведущего.
А для некоторых звезд украинского шоу-бизнеса сегодняшний день особенно важный. Смотрите, как Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие селебритис отвели детей в школу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное