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Такими мы их не видели: украинские телеведущие поделились своими школьными фото

Сегодня, 13:45

1 сентября отмечается День знаний

День знаний – это праздник, который никогда не проходит без внимания взрослых. Сколько бы нам лет не было, первый день осени заставляет мысленно вернуться в детство и вспомнить свои школьные годы.

По случаю Дня знаний, который отмечается 1 сентября, ведущие телеканала "Украина", среди которых Анна Панова, Олег Панюта, Тимур Мирошниченко, Виталий Школьный и другие, охотно поделились фотографиями со своих школьных альбомов.

Большинство снимков черно-белые, и если внимательно присмотреться, на них вы узнаете своего любимого телеведущего.

Григорий Герман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Тимур Мирошниченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ольга Грицик
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Олег Панюта
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Виталий Школьный
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Марина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Максим Сикора
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Мария Мельник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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А для некоторых звезд украинского шоу-бизнеса сегодняшний день особенно важный. Смотрите, как Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие селебритис отвели детей в школу.

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школа ведущие 1 сентября телеведущие звезды в детстве
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