Такого еще не было: Елизавета ІІ отказалась от салюта в честь своего дня рождения

21 апреля Ее Величество отметит 94-й юбилей

Во вторник, 21 апреля, королева Елизавета ІІ будет праздновать свой 94-й день рождения. Впервые за много лет, монархиня отказалась от традиционного оружейного салюта и торжества в целом. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца.

Накануне 31-летняя внучка королевы Елизаветы ІІ приняла важное решение относительно своей свадьбы. Из-за COVID-19 Беатрис и ее жених 37-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци отменили свадебную церемонию, ранее запланированную на май.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Королева Елизавета ІІ также обеспокоена ситуацией с коронавирусом, и решила отказаться от праздника в день собственного рождения. Отметим, что ежегодно 21 апреля британцы устраивают приветственные парады в честь Ее Величества.

"Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких специальных мероприятий, позволяющих проводить салюты, поскольку она не считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах", – говорится в заявлении.

Кроме этого, Елизавета II советует гражданам Великобритании придерживаться социальной дистанции.

Смотрите в сюжете, почему королева Елизавета и принц Филипп оставили Букингемский дворец:

Ранее сообщалось, что личный помощник Елизаветы II заразился коронавирусом.

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