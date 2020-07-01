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Такого еще не было: Олег Винник в необычном формате отпразднует свой день рождения

Сегодня, 10:30

Украинский певец даст сольный концерт на НСК "Олимпийский"

Этим летом состоится необычное для Украины шоу в дополненной реальности украинского артиста Олега Винника, который на карантине перепел хит Оли Поляковой. Масштабный высокотехнологичный онлайн-концерт на НСК "Олимпийский", вмещающем порядка 100 000 зрителей.

Любимые миллионами хиты, визуальные возможности, эффекты присутствия и новое восприятие творчества кумира – все это поклонники фаната смогут увидеть в трансляции 31 июля в 22:00.

Фото: пресс-служба

В честь своего дня рождения певец, автор и композитор готовит музыкально-интерактивное событие, участником которого можно стать любой человек. Музыкант представит уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях. Это возможность переместиться на livе-концерт артиста и увидеть разнообразие анимированных цифровых объектов в 3D в течении всего шоу.

В рамках AR-сольника прозвучат лучшие композиции Олега Винника, среди которых "Вовчиця", "Роксолана", "Плен", "Нино" и многие другие. Приоткрывая завесу подготовительного этапа мега-шоу, одним из его элементов станет гигантский аватар певца, который поцелует всех гостей концерта.

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В концерте продуманы возможности прямого взаимодействия артиста с поклонниками – каждый желающий сможет попасть в гримерку к Олегу Виннику, сделать совместное селфи и лично подарить цветы любимому музыканту.

Для доступа к AR/VR шоу не нужно никаких дополнительных приспособлений – лишь мобильный телефон или же компьютер (планшет).

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал о взаимоотношениях с девушками.

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