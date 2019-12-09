Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

До замужества с принцем Гарри экс-актриса подрабатывала на телевизионном шоу

Меган Маркл Фото: AFP

До замужества с наследником престола, принцем Гарри, у экс-актрисы Меган Маркл была активная публичная жизнь. Она появлялась на красных дорожках Голливуда и принимала участие в различных мероприятиях. Периодически в сети появляются архивные снимки Меган Маркл, на которых герцогиня запечатлена в забавных образах.

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К примеру, на днях в интернете опубликовали архивный снимок звезды сериала "Форс-мажоры", на котором Меган Маркл запечатлена в откровенном костюме Санта-Клауса во время съемок американского телешоу Deal or No Deal.

Отметим, что в период с 2006 по 2007 год бывшая актриса работала в программе Deal or No Deal телеканала NBC, в которой главный герой должен был угадать, в чемодане какой из девушек больше всего денег. Герцогиня Сассекская позирует в коротком красном платье и на 12-сантиметровых каблуках.

Меган Маркл в костюме Санта Клауса на телевизионном шоу Фото: NBC Меган Маркл в костюме Санта Клауса на телевизионном шоу Фото: NBC Меган Маркл в костюме Санта Клауса на телевизионном шоу Фото: NBC Меган Маркл в костюме Санта Клауса на телевизионном шоу Фото: NBC 1/4

До этого Меган Маркл рассказывала, что во время шоу ей приходилось стоять часами в неудобной обуви на каблуках, мерзнуть на сквозняках и пользоваться стягивающим бельем, чтобы выглядеть стройнее.

В интервью изданию Esquire Меган призналась, что она "должна была делать что-то, чтобы сводить концы с концами", поэтому соглашалась на работу в телешоу.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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