Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса
До замужества с принцем Гарри экс-актриса подрабатывала на телевизионном шоу
До замужества с наследником престола, принцем Гарри, у экс-актрисы Меган Маркл была активная публичная жизнь. Она появлялась на красных дорожках Голливуда и принимала участие в различных мероприятиях. Периодически в сети появляются архивные снимки Меган Маркл, на которых герцогиня запечатлена в забавных образах.
Узнайте также о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл:
К примеру, на днях в интернете опубликовали архивный снимок звезды сериала "Форс-мажоры", на котором Меган Маркл запечатлена в откровенном костюме Санта-Клауса во время съемок американского телешоу Deal or No Deal.
Отметим, что в период с 2006 по 2007 год бывшая актриса работала в программе Deal or No Deal телеканала NBC, в которой главный герой должен был угадать, в чемодане какой из девушек больше всего денег. Герцогиня Сассекская позирует в коротком красном платье и на 12-сантиметровых каблуках.
До этого Меган Маркл рассказывала, что во время шоу ей приходилось стоять часами в неудобной обуви на каблуках, мерзнуть на сквозняках и пользоваться стягивающим бельем, чтобы выглядеть стройнее.
Читайте также:Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ
В интервью изданию Esquire Меган призналась, что она "должна была делать что-то, чтобы сводить концы с концами", поэтому соглашалась на работу в телешоу.
Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.