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"Такой крутой танцор": Потап и Настя Каменских зажгли под трек певицы

Сегодня, 09:49

Поклонники звездной пары высоко оценили способности Потапа

Потап и Настя Каменских продолжают радовать публику своим творчеством. Недавно Настя выпустила горячий испаноязычный трек A huevo, под который теперь танцуют не только ее поклонники, но и сама Каменских с мужем.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видеоролик, на котором они с Потапом зажигают под ее новую песню, предположительно, у себя дома.

"Кто же знал, что Потап такой крутой танцор? 100/100", – подписала публикацию Каменских.

INSTAGRAM

Ролик мгновенно набрал сотни тысяч лайков и просмотров. В комментариях поклонники звездной пары отметили, что Потап действительно хорошо двигается, в шутливой форме намекая Насте, что муж превосходит ее в хореографии.

"Настя, прости, но у Потапа сексуальней", "У Потапа женственнее получается", "Теперь понятно, кто танцы для NK придумывает. Видна рука мастера!", "Блин, а ему идут танцы", "Без обид, но у него круче", "Потап круче", – пишут фолловеры Насти.

Напомним, Настя Каменских показала подписчикам снимок, сделанный с утра. Артистка продемонстрировала, как выглядит без мейка, укладки и стильного аутфита.

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