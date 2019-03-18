Талант не главное: Джулия Робертс рассказала, что помогло ей стать известной
Актриса призналась, что "Оскар" получила не благодаря своему таланту
Голливудская актриса Джулия Робертс, которая снялась для Entertaiment Weekly вместе Камерон Диаз, Рупертом Эвереттом и Дермотом Малруни, откровенно призналась, что талант в ее успешной карьере играет второстепенную роль. Об этом она рассказала в своем новом интервью для The Guardian.
Отметим, что актриса получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Красотка" в 1991 году. После этого ее популярность возросла в несколько раз, а о ее таланте писали все популярные глянцы.
Джулия Робертс призналась, что получила главную роль в фильме "Красотка" только после того, как восемь предыдущих актрис отказались. А в конечном итоге успех картины принес ей мировую славу.
"Это не показатель таланта. Скорее, определенная удача и наличие ума, который помог не упустить ее", – отметила актриса.
Отметим, что Джулия Робертс стала гостьей церемонии премии Critics’ Choice Awards, состоявшейся накануне вечером в Санта-Монике.
Напомним, американская газета выпустила очень конфузный заголовок статьи о Джулии Робертс.
Смотрите видео о том, как Джулия Робертс впервые рассказала о своем муже:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram