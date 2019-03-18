Талант не главное: Джулия Робертс рассказала, что помогло ей стать известной

Актриса призналась, что "Оскар" получила не благодаря своему таланту

Джулия Робертс Фото: Getty Images

Голливудская актриса Джулия Робертс, которая снялась для Entertaiment Weekly вместе Камерон Диаз, Рупертом Эвереттом и Дермотом Малруни, откровенно призналась, что талант в ее успешной карьере играет второстепенную роль. Об этом она рассказала в своем новом интервью для The Guardian.

Джулия Робертс Фото: AFP

Отметим, что актриса получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Красотка" в 1991 году. После этого ее популярность возросла в несколько раз, а о ее таланте писали все популярные глянцы.

Джулия Робертс призналась, что получила главную роль в фильме "Красотка" только после того, как восемь предыдущих актрис отказались. А в конечном итоге успех картины принес ей мировую славу.

"Это не показатель таланта. Скорее, определенная удача и наличие ума, который помог не упустить ее", – отметила актриса.

Отметим, что Джулия Робертс стала гостьей церемонии премии Critics’ Choice Awards, состоявшейся накануне вечером в Санта-Монике.

Напомним, американская газета выпустила очень конфузный заголовок статьи о Джулии Робертс.

Смотрите видео о том, как Джулия Робертс впервые рассказала о своем муже:

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