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"Талисман неудачи": Меган Маркл дали обидное прозвище в сети после поражения сирены Уильямс

В финале открытого чемпионата США подруга герцогини Сассекской уступила сопернице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Меган Маркл в США дали новое прозвище
Меган Маркл в США дали новое прозвище
Фото: Getty Images

Мы уже писали о том, что Меган Маркл оставила принца Гарри и сына Арчи ради поездки в США на игру открытого чемпионата по теннису, чтобы поддержать свою подругу Сирену Уильямс. Во вчерашнем поединке спортсменка проиграла 19-летней сопернице, в чем пользователи сети обвинили герцогиню Сассекскую.

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В субботу, 7 сентября, Меган Маркл появилась на трибуне стадиона в Нью-Йорке, где сидела между сестрой Уильямс Ишей Прайс и тренером Патриком Муратолгу. Рядом с герцогиней также заняли место редактор Vogue Анна Винтур и муж теннисистки Алексис Оганян.

Серене Уильямс не удалось одержать победу -. она уступила Бьянке Ванессе Андрееску. Однако в поражении теннисистки поклонники Уильямс обвинили Меган Маркл, пишет Daily Mail. В сети герцогиню назвали "талисманом неудачи", вспомнив, как Сирена дважды проигрывала на Уимблдоне в присутствии звездной подруги.

Сирена Уильямс и Бьянка Ванесса Андрееску
Сирена Уильямс и Бьянка Ванесса Андрееску
Фото: Getty Images

Ранее скандальный отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом после рождения Арчи интервью.

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