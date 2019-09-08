"Талисман неудачи": Меган Маркл дали обидное прозвище в сети после поражения сирены Уильямс
В финале открытого чемпионата США подруга герцогини Сассекской уступила сопернице
Мы уже писали о том, что Меган Маркл оставила принца Гарри и сына Арчи ради поездки в США на игру открытого чемпионата по теннису, чтобы поддержать свою подругу Сирену Уильямс. Во вчерашнем поединке спортсменка проиграла 19-летней сопернице, в чем пользователи сети обвинили герцогиню Сассекскую.
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В субботу, 7 сентября, Меган Маркл появилась на трибуне стадиона в Нью-Йорке, где сидела между сестрой Уильямс Ишей Прайс и тренером Патриком Муратолгу. Рядом с герцогиней также заняли место редактор Vogue Анна Винтур и муж теннисистки Алексис Оганян.
Серене Уильямс не удалось одержать победу -. она уступила Бьянке Ванессе Андрееску. Однако в поражении теннисистки поклонники Уильямс обвинили Меган Маркл, пишет Daily Mail. В сети герцогиню назвали "талисманом неудачи", вспомнив, как Сирена дважды проигрывала на Уимблдоне в присутствии звездной подруги.
Ранее скандальный отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом после рождения Арчи интервью.
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