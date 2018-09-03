"Танці з зірками": реакция соцсетей на уход Златы Огневич

Многие зрители не согласны с решением жюри

Злата Огневич и Дмитрий Жук. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вчера, 2 сентября, прошел второй эфир "Танці з зірками", в финале которого шоу покинула певица Злата Огневич. Кроме нее проект покинула еще одна пара – Слава Каминская и победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко.

Отметим, что именно Злата Огневич и ее партнер по танцам Евгений Жук оказались в зоне риска. Вместе с ними претендентом на вылет оказался боксер Денис Беринчик. Последнее слово оставалось за судьями шоу. Дмитрий Монатик решил поддержать Злату, а Екатерина Кухар и Владислав Яма отдали голос в пользу Беринчика.

На официальной странице шоу в Instagram многие зрители стали возмущаться несправедливостью выбора жюри. Многие отметили, что проект должен был покинуть Николай Тищенко или Оксана Марченко.

"Выгнали ни за что", "Несправедливо", "Очень красиво станцевали", – пишут поклонники Златы.

Фото: скриншот

Также зрители отметили, что если будут уходить "такие пары", то шоу станет неитересно смотреть.

Фото: скриншот

Напомним, проект также покинула Слава Каминская, так и не станцевав ни одно танца из-за травмы.