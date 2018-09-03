"Танці з зірками": Славу Каминскую и Игоря Кузьменко дисквалифицировали

Певица снова не смогла выйти на паркет из-за травмы

Слава Каминская и Игорь Кузьменко. Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, второго сентября, прошел долгожданный второй эфир шоу "Танці з зірками". На паркет проекта снова вышли украинские знаменитости, среди которых телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко, комик и шоумен Игорь Ласточкин, Народный артист Украины Павел Зибров и многие другие.

Поклонники группы НЕАНГЕЛЫ очень обрадовались, когда узнали о том, что Слава Каминская примет участие в проекте "Танці з зірками". Сама Слава оригинально сообщила о своем участии, разместив забавный ролик в Instagram.

В первом выпуске шоу певице пришлось пропустить выступление из-за серьезной травмы, которую она получила на репетициях.

По правилам шоу, пара имеет право один раз пропустить выступление. Многие надеялись, что Славе станет лучше к следующему эфиру, но, к сожалению, певица не смогла участвовать в проекте. Слава поблагодарила всех за поддержку, а ведущий Юрий Горбунов объявил о дисквалификации пары. Таким образом во втором эфире проект покинули сразу две пары – Слава Каинская и Игорь Кузьменко, а также Злата Огневич и Дмитрий Жук.

Как говорится на официальной страничке шоу в Instagram, все деньги зрителей, отправленные во время голосования за Славу Каминскую и Игоря Кузьменко будут переданы на благотворительность.