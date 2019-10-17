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Анонс

"Танці з зірками 2019": что будет в девятом эфире

Девятый выпуск шоу пройдет в воскресенье, 20 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:54
Члены жюри шоу "Танці з зірками 2019"
Члены жюри шоу "Танці з зірками 2019"
Фото: пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 состоится девятый прямой эфир "Танців з зірками", который станет детским. Так, звездные пары выйдут на паркет вместе с талантливыми маленькими танцорами страны. Также звездные участники вспомнят, какими сами были в детстве и поделятся со зрителями личными историями. Оценивать их выступления будет обновленный состав жюри: к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франсиско Гомесу присоединился выдающийся балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, который отныне будет постоянным судьей проекта.

В это воскресенье ведущим балкона, который будет встречать звезд после выступлений, станет юморист, участник первого сезона "Танців з зірками" Юрий Ткач. А в качестве приглашенной звезды в воскресенье вернется на шоу мультиартист MONATIK, который исполнит свой хит "Каждый раз". Специально ради выступления на "Танцях з зірками" он вернулся в Украину из мирового турне.

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Конкуренция в этом эфире наберет оборотов, а помогать парам воплощать трогательные истории на паркете будут детки. Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец воплотит на паркете образ легендарной Мэри Поппинс и продемонстрирует зажигательный квикстеп. Актриса хочет доказать, что достойна дойти до финала. Продемонстрирует этот же стиль танца и самая сексуальная пара проекта – Даниэль Салем и Юлия Сахневич, которые напомнят всем, что приближается Рождество, полное волшебства, и воплощения детских мечт.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Фото: пресс-служба

А Владимир Остапчук, главный конкурент Даниэля на паркете, под хит Тима Белорусских "Незабудка" продемонстрирует джайв. Это будет настоящий батл поколений, ведь детская и взрослая пара отправятся на параллельные свидания. Актриса Ксения Мишина и Женя Кот станцуют нежный вальс, который Ксения посвятит своему сыну. Актриса воплотит на паркете свою жизненную историю, когда муж, отец ее ребенка ушел из семьи, и с помощью танца расскажет насколько важны семейные ценности. Пара Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар попытаются своим бунтарским ча-ча-ча под хит Pink Floyd "Another Brick In The Wall" доказать судьям, что достойны более высоких оценок.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Фото: пресс-служба

Растет напряжение и в паре Алексея Яровенко и Алены Шоптенко. Они станцуют контемпорари про то, как ребенок способен вернуть любовь в семью, которым актер хочет убедить всех конкурентов, он достоин танцевать в этом шоу. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым отойдут от привычного амплуа, и продемонстрируют хип-хоп под трек MONATIK "Love It ритм". А конкурентка Ани на паркете – ведущая Людмила Барбир и ее партнер Дима Жук покажут эффектную самбу и превратятся в настоящую многодетную мексиканскую пару, которая танцуя, справляется со всеми жизненными трудностями.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Фото: пресс-служба

Напомним, что начиная с прошлого воскресенья, пары, которые попадут в зону риска будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары.

Ранее мы также рассказали, как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками 2019".

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