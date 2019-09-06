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Анонс

"Танці з зірками 2019": что будет в третьем выпуске

Третий выпуск шоу пройдет в воскресенье, 8 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Танці з зірками 2019: ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль
Танці з зірками 2019: ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль
Фото: пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 телезрителей ждет чувственный и трогательный третий прямой эфир "Танців з зірками", во время которого все пары исполнят номера под украинские хиты.

Под популярную композицию Сергея Бабкина "Пробач" Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцуют фокстрот. Владимир, которого зрители привыкли видеть в юмористическом образе, выйдет на паркет в ином, серьезном, амплуа. Также шоумен признается, почему не соглашается переехать в Канаду, где живет вся его семья.

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В этом выпуске откроется с неожиданной стороны и Даниэль Салем: несмотря на яркую внешность и большое внимание со стороны противоположного пола, в жизни ведущий достаточно скромный и сдержанный. "Показать голый торс – будто побриться наголо, будто открыть что-то интимное, и это очень непривычно для меня. Лично для меня сексуальность – это не просто картинка. Для меня это никак не связано с голым торсом. Это больше связано с тем, что спрятано внутри", – прокомментировал Даниэль чувственную постановку, которую телезрители увидят уже в воскресенье.

Танці з зірками 2019: Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Танці з зірками 2019: Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Фото: пресс-служба

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнят чувственную румбу под дуэтный хит группы "Бумбокс" и Тины Кароль "Безодня". С помощью танца Алексей и Алена расскажут, через какие испытания проходит пара при любви на расстоянии. Белорусский актер, как никто другой, знает все сложности подобных отношений, ведь до его переезда в Киев, они с женой долгое время жили на два города. Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнят венский вальс под проникновенную "Пісню про рушник", и телеведущая впервые за долгое время расскажет про своего сына. За историей актрисы Ксении Мишиной и Жени Кота будет снова наблюдать вся страна. Пара наконец даст волю своим чувствам на паркете, забыв про все условности и запреты реальной жизни.

Танці з зірками 2019: Ксения Мишина и Женя Кот
Танці з зірками 2019: Ксения Мишина и Женя Кот
Фото: пресс-служба

Специально для лирического хип хопа Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой на вокал выйдет Jerry Heil, которая исполнит хит "Охрана, отмена". Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцуют трогательный вальс под песню "Тримай" Христины Соловий. Анна покажет, как под маской сильной девушки скрывается хрупкая душа, которой так нужна поддержка.

Уже в это воскресенье пары на балконе будет встречать победительница первого обновленного сезона – Наталья Могилевская.

Узнайте также, как прошел второй выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

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