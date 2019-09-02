"Танці з зірками 2019": что было во втором выпуске шоу

Узнайте, как прошел прямой эфир нового сезона танцев

Танці з зірками 2019: что было во втором выпуске шоу Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 1 сентября, на телеканале "1+1" состоялся второй эфир проекта "Танці з зірками 2019". В новом выпуске телезрители впервые проголосовали за своих любимчиков, а участники посвятили выступления своим кумирам. Согласно правилам шоу, линии для голосования открылись в начале прямого эфира. Далее в материале Сегодня.Lifestyle смотрите, как прошел второй выпуск самой танцевальной программы этого сезона.

Первой эфир памяти кумиров открыли TAYANNA и Игорь Кузьменко. Певица снова решила петь и танцевать во время номера. Фокстрот, который раскритиковала Екатерина Кухар, пара исполнила под песню Софии Ротару. Судьи оценили танец Таянны и Игоря в 22 балла.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева исполнили танго под хит Олега Винника - Вовчиця. Как признался телеведущий и породист Остапчук, его кумиром является приглашенный ведущий второго эфира. И хотя самому Виннику понравился номер конкурсантов, в сумме Владимир и Илона собрали 22 балла от жюри.

Даниель Салем и Юлия Сахневич выступили третьими. Своим танцем они растрогали Екатерину Кухар, Влада Яму и Франциского Гомеса, которые присудили танцорам 7, 8 и 9 баллов соответственно.

Людмила Барбир и Дима Жук посвятили свой танец принцессе Диане, которая погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе. Жюри "Танців з зірками" снова похвалили Людмилу и Диму, ставшими фаворитами первого эфира. Драматичный номер пары оценили в 26 баллов.

Следующими на паркет вышли Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Актер признался, что его кумиром является известный певец Джеймс Браун. Ча-ча-ча они исполнили под кавер-версию легендарной композиции I feel good. Движения Яровенко Екатерина Кухар раскритиковала, отметив, что его партнерша двигалась лучше. Пара заработала 17 баллов.

Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко посвятили свой танец Эдит Пиаф. Румбой конкурсанты удивили не только зрителей, но и судей "Танців", который в минувшем выпуске шоу присудили паре минимальное количество баллов. На этот раз Виктория и Дмитрий получили 25 баллов.

Далее во втором эфире "Танці з зірками 2019" выступили DZIDZIO и Яна Цыбульская. Танец пасодобль Дзидзьо посвятил украинскому поэту и композитору Владимиру Ивасюку. Франциско Гомес высоко оценил старания Дзидзьо и отметил его рост в танцах. В сумме пара получила 20 баллов.

Серега и Аделина Дели вышли на паркет следующими. Венский вальс пара посвятила поп-королю Майклу Джексону. Прогресс в танцах этой пары судьи оценили в 23 балла.

Покорять паркет "Танців з зірками 2019" пришла очередь Надежды Матвеевой и Валерия Шохина. Своим кумиром телеведущая называет Дженнифер Лопес, и хочет танцевать не хуже всемирно известной певицы. За страстный номер пара получила 19 баллов от жюри.

Ксения Мишина и Женя Кот. Своим кумиром Ксения считает сына, которому посвятила танец второго эфира. За джаз-модерн участники "Танцев" от Влада, Екатерины и Франциско получили 30 баллов.

Своими кумирами Михаил Кукуюк называет родителей. Аргентинское танго под композицию Океана Эльзы актер вместе с Лизой Дружининой посвятил маме и папе. Несмотря на пронзительное выступление, Екатерина Кухар посчитала пару Миши и Лизы самой слабой. В сумме участники набрали 16 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров во втором прям эфире шоу "Танці з зірками" станцевали под один из хитов Мадонны, которой восхищается спортсменка. Судьи оценили выступление пары в 30 баллов.

Следующими свое мастерство танца показали Елена Кравец и Макс Леонов. Актриса студии Квартал 95 исполнили танец модерн под стихи Веры Полозковой. Эмоциональный номер принес Елене и Максу 26 баллов.

Эпатажная MARUV посвятила второе выступление на проекте своей бабушке. Вместе с JAY певица исполнила Венский вальс, который жюри оценили в 26 баллов.

Напомним, что в минувшее воскресенье MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками".

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