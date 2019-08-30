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Анонс

"Танці з зірками 2019": что увидят зрители во втором выпуске

Второй выпуск шоу пройдет в воскресенье, 1 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
"Танці з зірками 2019": ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль
"Танці з зірками 2019": ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль
Фото: пресс-служба

Второй прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками 2019" состоится уже в єто воскресенье, 1 сентября. Телезрители впервые смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей одна из пар покинет проект.

Поклонников шоу ждет еще больше сюрпризов. Так, прямой эфир пройдет под темой "Вечер легенд" – участники посвятят выступления своим кумирам.

Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой планируют посвятить страстное танго кумиру шоумена – Олегу Виннику, который, кстати, сможет увидеть выступление звезд, ведь в этот раз певец будет ведущим балкона. Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич раскроют зрителям новую драматическую историю из жизни ведущего "Одруження наосліп" в лирическом контемпорари. Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко продемонстрируют джаз, который пара станцует в честь певца James Brown. Актриса "Квартала 95" Елена Кравец с Максом Леоновым выполнят модерн под проникновенные строки известной поэтессы Веры Полозковой. Ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин зажгут зал страстной самбой, которую ведущая посвятит своей любимой певице Jenifer Lopez, украинская "Моника Беллуччи" Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком исполнят фьюжн в честь кумира звезды – принцессы Дианы.

"Танці з зірками": третий сезон стартовал 25 августа
"Танці з зірками": третий сезон стартовал 25 августа
Фото: пресс-служба

Также стало известно, что отныне весь сезон "Танців з зірками" будут вести вместе Юрий Горбунов и певица Тина Кароль. Тринадцать лет назад их звездный тандем полюбился зрителям настолько, что его уже окрестили легендарным. В обновленных сезонах они открывали и закрывали эфиры. В прошлой программе они вместе вышли на паркет, и теперь все выпуски подряд будут поддерживать участников.

Еще больше впечатляющих историй и ярких танцев от участников проекта "Танці з зірками" можно увидеть в это воскресенье в 21:00.

Напомним, в финале выигрывает та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования.

Ранее мы также рассказали все самые интересные подробности первого выпуска шоу "Танці з зірками 2019".

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