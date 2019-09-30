"Танці з зірками 2019": DZIDZIO прокомментировал уход из проекта

Певец поблагодарил всех зрителей за поддержку

DZIDZIO и Яна Цибульская Фото: instagram.com/dzidzio

29 сентября состоялся шестой выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, а также Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Однако зрительское голосование помогло им остаться на проекте.

DZIDZIO и Яна Цибульская – Танго:

В шестом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули DZIDZIO и Яна Цибульская. Украинский исполнитель прокомментировал свой уход из проекта, опубликовав пост в Instagram. Ко всему, артист поблагодарил всех, кто поддерживал его и отправлял SMS.

INSTAGRAM

"Вчера мои танцы закончились и это был новый, очень ценный опыт для меня! Я очень долго колебался, идти в проект "Танці з зірками" или нет. Но я рад, что пересилил себя и принял этот вызов, пережил эти непростые два месяца для меня и моей команды! Спасибо вам, люди! Каждому, кто смотрел, переживал, поддерживал и отправлял SMS... Всем участникам, коллегам, танцовщикам, я желаю удачи, терпения, сил и победы! Я буду скучать по каждому, но впереди меня ждут новые свершения, новый опыт, заждались мои песни, фильмы и зрители! Скоро увидимся" – написал Дзидзьо.

Ранее мы также рассказали, как прошел шестой выпуск "Танців з зірками 2019".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.