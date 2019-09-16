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"Танці з зірками 2019": как прошел четвертый выпуск шоу

Узнайте, как прошел праздничный прямой эфир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:45
Танці з зірками 2019: как прошел четвертый эфир
Танці з зірками 2019: как прошел четвертый эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Четвертый выпуск обновленного сезона шоу "Танці з зірками 2019" получил название "Вечер любви". В прямом эфире, который начался церемонией бракосочетания Екатерины Кухар и Александра Стоянова, участники проекта рассказали самые неожиданные истории о личной жизни.

В это воскресенье к звездным судьям Франциско Гомесу, Екатерине Кухар и Владу Яме присоединился MONATIK, а приглашенной ведущей на балконе стала Леся Никитюк. Как прошел 4 эфир "Танці з зірками 2019" в воскресенье, 15 сентября, узнайте далее. 

Свой первый танец четвертого эфира Людмила Барбир и Дмитрий Жук посвятили всем мамам – по мнению конкурсантов, родившие женщины не должны ставить табу на своей сексуальности. Зажигательный танец принес паре 32 балла. 

Вторыми на паркет вышли Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Сальсу секс-символ этого сезона "Танців з зірками" посвятил своей супруге, с которой они вместе уже 15 лет. Жюри проекта присудило участникам 35 баллов. 

Надежда Матвеева и Валерий Шохин свой фокстрот посвятили всем тем, кто разочаровался в любви. Их общий балл – 33. 

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет следующими. Их танго сорвало овации в студии и принесло паре 36 баллов. 

Далее в эфире "Танців з зірками 2019" выступили Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Свой танец они посвятили мужчинам, которые заботятся о женщинах и всегда приходят на помощь. Жюри оценили танец в 34 балла. 

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров страстным танцем поразили жюри и зрителей этого эфира. На этот раз их тандем заработал 40 баллов. 

Свой танец DZIDZIO и Яна Цыбульская посвятили Екатерине Кухар и Александру Стоянову. На этот раз судьи похвалили Михаила Хому и поставили паре 34 балла. 

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева продемонстрировали на паркете яркий фристайл, который Екатерина Кухар назвала "совокуплением медуз". Четверка жюри присудили конкурсантам 34 балла. 

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина исполнили диско под композицию Оли Поляковой. К слову, сам танец актер также посвятил Суперблондинке. Общий балл пары – 30. 

Далее в прямом эфире выступили Елена Кравец и Максим Леонов. Трогательный номер получил хорошие отзывы судей, но не слишком высокие оценки. В сумме у Елены и Макса 35 баллов. 

Венский вальс в исполнении Ксении Мишиной и Жени Кота, который танцоры посвятили всем влюбленным, жюри "Танців з зірками 2019" назвали очень гармоничным. Сегодня пара заработала 37 баллов.

Пасодобль MARUV и JAY звездные судьи назвали ярким и очень комичным. Оценка пары за четвертый танец – 35 баллов. 

Также узнайте, кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске.

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