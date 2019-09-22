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"Танці з зірками 2019": как прошел пятый выпуск шоу

Узнайте, как прошел самый эмоциональный прямой эфир

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:56
Танці з зірками 2019: как прошел пятый эфир
Танці з зірками 2019: как прошел пятый эфир
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019", которое ранее покинула еще одна пара. Тема нового прямого эфира – "Год, который изменил мою жизнь". Участники снова посвящали свои номера любимым людям и рассказывали о самом сокровенном. Как прошел пятый выпуск самого танцевального проекта Украины, узнайте далее.

Пятый эфир "Танців з зірками 2019" открыли Даниель Салем и Юлия Сахневич. Трогательный Венский вальс пара посвятила близким, которым так важно почаще признаваться в любви. Жюри оценили танец в 28 баллов. 

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева зажгли паркет "Танців" народным диско под известный хит Верки Сердючки. Звездные судьи проекта поставили участникам 27 баллов.

Следующими свой танец представили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Номер пара посвятила актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе. Выступление принесло участникам 25 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров свой фьюжн посвятили украинским спортсменам. Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма пируэты гимнастки и ее партнера оценили в 26 баллов. 

Далее в пятом эфире "Танців з зірками" станцевали Дзидзьо и Яна Цыбульская. Квик-степ конкурсантов принес им 20 баллов. 

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко своим танцем рассказали об одной из самых драматических страниц в истории – взрыве на АЭС в Чернобыле. Мастерство танцоров принесло им 21 балл. 

Следующими в 5 эфире "Танцев" выступили Ксения Мишина и Женя Кот. Пара станцевала на паркете хип-хоп под трек MONATIK "Моим". Франциско Гомес отметил, что данный стиль не подходит участникам.

Елена Кравец и Максим Леонов растрогали проникновенным танго под песню Аллы Пугачевой "Так же как все". Общий балл пары – 24.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали в этот раз на 20 баллов.

Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук представили фокстрот под пронзительную песню Джамалы "Шлях до дому" для всех мам. Судьи подарили конкурсантам 27 баллов.

MARUV и JAY, которые вышли на паркет следующими, исполнили завораживающий танец под хит, принесший Анне Корсун популярность. Сегодня жюри поставили участникам 23 балла.

Также узнайте, кто покинул "Танці з зірками 2019" в пятом выпуске.

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