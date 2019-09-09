"Танці з зірками 2019": как прошел третий эфир

Узнайте, что было в третьем выпуске шоу

Танці з зірками 2019: как прошел третий эфир Фото: instagram.com/tanci1plus1

Сегодня, 8 сентября, на телеканале "1+1" состоялся третий выпуск шоу "Танці з зірками 2019", во время которого участники танцевали исключительно под украинскую музыку. Кто покинул "Танці" на этот раз, и какая пара набрала наибольшее количество баллов, узнайте далее в материале.

Впервые за историю шоу порядок выступлений определила жеребьевка в прямом эфире. Так, открывать выпуск выпала честь Алексею Яровенко и Алене Шоптенко. Румбу, которую пара посвятила вернувшимся в Украину накануне военнопленным, звездные судьи оценили в 23 балла.

Вторыми на паркет вышли Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Танец под хит "Охрана, отмєна", который исполнила сама Jerry Heil, принес конкурсантам всего лишь 15 баллов.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили фристайл под композицию Гайтаны - Шаленій. Судьи высоко оценили выступление пары и подарили им 26 баллов.

Венский вальс Надежда Матвеева и Валерий Шохин посвятили всем мамам и Украине. Трогательный танец принес им 20 баллов.

Следующими, согласно жеребьевке, свой танец продемонстрировали Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Эмоциональный пасодобль поразил и судей, и зрителей шоу. Общая оценка составила 26 баллов.

Шестыми на паркет "Танців з зірками 2019" вышли Дзидзьо и Яна Цыбульская. Екатерина Кухар, Влад Яма и Франциско Гомес отметили прогресс в движениях DZIDZIO. Однако, пара заработала 18 баллов.

Ксения Мишина и Евгений Кот представили свое танго под композицию Анастасии Приходько - Саме той. Судьи нового сезона "Танців з зірками" оценили драму в 27 баллов.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева представили зрителям фокстрот под композицию Сергея Бабкина. Судьи проекта оценили танец пары в 24 балла.

Страстную сальсу Елены Кравец и Максима Леонов, которую конкурсанты станцевали под песню группы Время и Стекло – Дим, судьи раскритиковали. Итоговая оценка от Гомеса, Кухар и Ямы составила 19 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров вышли покорять паркет следующими. Нежный венский вальс в исполнении одной из самых сильных пар этого сезона "Танців" получил оценку в 28 баллов.

Далее в прямом эфире "Танців з зірками" мистическим пасодоблем удивили Серега и его партнерша Аделина Дели. Танец участников получил оценку в 20 баллов.

Хореограф Дмитрий Дикусар и актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко исполнили хип-хоп танец под выступление Алины Паш. Яркий номер вызвал несколько замечаний у судей, которые поставили паре 18 баллов.

Последними на паркете "Танців з зірками 2019" выступили MARUV и JAY. Свое выступление эпатажная певица посвятила всем, кто идет к своей мечте. Номер пары Франциско Гомес раскритиковал, а Влад Яма и Екатерина Кухар похвалили. В итоге участники заработали 24 балла.

О том, как прошел второй выпуск шоу "Танці з зірками 2019", смотрите здесь.

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