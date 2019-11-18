"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале
Узнайте, для какой пары тринадцатый выпуск стал роковым
В это воскресенье, 17 ноября, состоялся тринадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", которое ранее покинула Елена Кравец. В сегодняшнем полуфинале участники исполнили по три танца, а в финале вечера стали известны имена суперфиналистов.
Согласно правилам этого вечера, пары танцевали сольный танец, танец с судьями и общий, со всеми участниками полуфинала. Ведущим балкона стал известный актер Станислав Боклан, а сюрпризом выпуска "Танців з зірками" стало выступление Оли Поляковой.
Баллы, состоящие из оценок жюри и голосов зрителей, за все три этапа сегодня суммируются. После всех выступлений 13 выпуска турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 17 ноября, выглядела так:
По итогам голосования,Ксения Мишина и Женя Кот автоматически прошли в финал "Танців з зірками 2019". К ним присоединились Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. В зоне риска оказались Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.
Голоса распределились таким образом, что в 13 выпуске шоу "Танці з зірками" покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.
Подробнее о том, как прошел полуфинал "Танців з зірками" cмотрите здесь.
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