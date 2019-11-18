"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

Узнайте, для какой пары тринадцатый выпуск стал роковым

Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в полуфинале Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 17 ноября, состоялся тринадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", которое ранее покинула Елена Кравец. В сегодняшнем полуфинале участники исполнили по три танца, а в финале вечера стали известны имена суперфиналистов.



Согласно правилам этого вечера, пары танцевали сольный танец, танец с судьями и общий, со всеми участниками полуфинала. Ведущим балкона стал известный актер Станислав Боклан, а сюрпризом выпуска "Танців з зірками" стало выступление Оли Поляковой.

Баллы, состоящие из оценок жюри и голосов зрителей, за все три этапа сегодня суммируются. После всех выступлений 13 выпуска турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 17 ноября, выглядела так:

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По итогам голосования,Ксения Мишина и Женя Кот автоматически прошли в финал "Танців з зірками 2019". К ним присоединились Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. В зоне риска оказались Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Голоса распределились таким образом, что в 13 выпуске шоу "Танці з зірками" покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

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Подробнее о том, как прошел полуфинал "Танців з зірками" cмотрите здесь.

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