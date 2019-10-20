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"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Узнайте, какая пара больше не выйдет на паркет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:59
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 9 эфире
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 9 эфире
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 20 октября, состоялся девятый эфир шоу "Танці з зірками 2019". На проект вернулся легендарный хореограф Григорий Чапкис, который стал четвертым судьей, присоединившись к Екатерине Кухар, Франциско Гомесу и Владу Яме. В этом выпуске звездные пары вышли на паркет вместе с талантливыми маленькими танцорами. Далее в материале узнайте, какая пара навсегда покинула новый сезон "Танців з зірками".

После всех выступлений турнирная таблица "Танців з зірками 2019" в воскресенье, 20 октября, выглядела так:

Напомним, что, согласно правилам проекта, к баллам судей Франциско Гомеса, Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса прибавляются голоса зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего прямого эфира.

В результате голосования зрителей и оценок судей в зону риска попали две пары -

Сегодня шоу "Танці з зірками 2019" покинули

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