Людмила Барбир и Евгений Кот показали страсть на "Танці з зірками 2019"

В седьмом эфире участники обменялись партнерами

Людмила Барбир и Евгений Кот Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 6 октября, состоялся седьмой эфир "Танців з зірками 2019". Главной интригой вечера стал обмен партнерами, что стало настоящим шоком для некоторых пар. Отметим, что на этой неделе шоу не покинет ни одна из пар. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам в восьмом выпуске.

В сегодняшнем выпуске телеведущая Людмила Барбир и Евгений Кот, который образовали пару накануне перед седьмым эфиром, взбудоражили фантазию зрителей страстным Ча-ча-ча.

Барбир вышла на паркет в кружевном боди и белой рубашке, а Евгений – с обнаженным торсом в фартуке. Судьи оценили горячее выступление в 28 баллов.

Людмила Барбир и Женя Кот – Танці з зірками – 06.10.2019:

Напомним, ранее мы писали, кто покинул шоу "Танці з зірками 2019" на прошлой неделе.

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