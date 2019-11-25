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"Танці з зірками 2019": Макс Барских зажег с новым синглом на главном паркете страны

Артист презентовал песню "Лей, не жалей"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Макс Барских
Макс Барских
Фото: пресс-служба

Украинский певец Максим Барских стал хэдлайнером финального выпуска главного танцевального шоу "Танці з зірками 2019". Артист презентовал новый хит под названием "Лей, не жалей".

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Вместе со своим балетом Барских воссоздал атмосферу нью-йоркского клуба Studio 54, перенеся зрителя со съемочного павильона на подмостки старого театра, расположенного на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея.

"Лей, не жалей" – это гимн выходного дня! Когда каждый из нас может оторваться от земли и лететь на встречу сумасшедшему ритму и ярким огням. Меня очень вдохновляют легенды о Studio 54: денспол прощает грехи и дарит счастье здесь и сейчас. Этой ночью свою душу – лей, не жалей!" – прокомментировал певец премьеру в прямом эфире.

Отметим, что открывать грандиозный финал танцевального шоу выпала честь украинской певице Насте Каменских. Видео выступления смотрите по ссылке.

Также подробнее узнайте, как прошел финал развлекательного шоу "Танці з зірками 2019".

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