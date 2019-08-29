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Анонс

"Танці з зірками 2019": на шоу появится Олег Винник

Певец будет встречать пары на балконе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Олег Винник появится в "Танцях з зірками 2019"
Олег Винник появится в "Танцях з зірками 2019"
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Уже в это воскресенье, 1 сентября, в 21:00 певец Олег Винник, который признался, как отметил день рождения, появится в новом амплуа в прямом эфире популярного развлекательного проекта "Танці з зірками". И хотя именно под его хиты "Нино" и "Вовчиця" танцует вся страна, сам певец еще не показывал свои хореографические таланты. Олег Винник станет ведущим балкона, который будет встречать участников после выступлений, поддерживать их и узнавать реакцию звезд на оценки от судей проекта Франсиско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы.

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Певец уже успел поделиться эмоциями и рассказал о своих впечатлениях: "Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно".

Главным сюрпризом для поклонниц Олега Винника станет его выступление. Артист споет трогательную песню "Роксолана". А вот продемонстрирует ли он танцевальные "па" – остается интригой.

Увидеть своего любимого артиста, а также других ярких звезд, можно будет уже в это воскресенье в 21:00 на канале "1+1".

Ранее мы также рассказали, как прошел первый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Кроме того, член жюри проекта Влад Яма назвал аутсайдеров "Танців з зірками" по итогам первых выступлений.

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