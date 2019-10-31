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"Танці з зірками 2019": на шоу появится Регина Тодоренко

Одиннадцатый выпуск шоу пройдет в воскресенье, 3 ноября

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

В это воскресенье, 3 ноября, в 21:00 состоится одиннадцатый прямой эфир "Танців з зірками", во время которого на паркет вернутся любимые участники прошлых сезонов.

Так, демонстрировать все свое танцевальное мастерство и бороться за высокие баллы от судей будет не пара, а уже трио. К каждой паре присоединится еще одна звезда, которая участвовала в прошлых сезонах проекта. Создатели шоу пока держат в тайне, в каком составе будут выступать звезды. Однако стало известно, что уже в это воскресенье телезрители увидят грузинского бизнесмена, ведущего Иракли Макацария, пару которого с Яной Заец называли в прошлом сезоне одной из самых горячих.

Иракли Макацария и Яна Заец Фото: пресс-служба

Также снова выйдет на паркет актер театра и кино и один из лидеров второго сезона Павел Вишняков. Кроме того, танцевать с одной из пар будет украинская певица боливийского происхождения MICHELLE ANDRADE, которая в прошлом году зажигала на паркете с Евгением Котом. Зрители вновь увидят победителя прошлого сезона Игоря Ласточкина. Сейчас его партнерша Илона Гвоздева планирует привести к победе Владимира Остапчука. Интересно, что на паркет выйдет и другой партнер Илоны – юморист и тренер "Ліги Сміху" Юрий Ткач. А вот с кем именно станцуют Илона и Владимир, станет известно уже скоро. Имя еще одной звезды не разглашается, и ее появление в шоу станет настоящим сюрпризом для телезрителей.

"Танці з зірками": Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин Фото: пресс-служба

В это воскресенье ведущей балкона, которая будет встречать звезд после выступлений станет певица, телеведущая Регина Тодоренко.

Напомним, что пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары. Так, в прошлое воскресенье шоу покинула самая сексуальная пара сезона Даниэль Салем и Юлия Сахневич, и за звание победителя и кубок "Танців з зірками" пока соревнуется только шесть пар.

Ранее мы также рассказали, как прошел десятый выпуск "Танців з зірками 2019".

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