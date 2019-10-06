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"Танці з зірками 2019": Остапчук и Прохоров удивили фантастическим пасодоблем

Впервые за историю шоу на паркет вышла пара мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:45
Владимир Остапчук и Александр Прохоров
Владимир Остапчук и Александр Прохоров
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Во время седьмого эфира шоу "Танці з зірками 2019", в котором состоялся обмен партнерами, Владимир Остапчук и Александр Прохоров вышли на паркет вместе. Такого на самом танцевальном проекте Украины еще не было!

Согласно правилам шоу, на этой неделе "Танці з зірками" не покинет ни одна пара. Однако, зрительское голосование все же состоится. Линии будут открыты на протяжении всей недели, а итоговые баллы добавится к общим оценкам за следующее воскресенье.

Еще до эфира участники получили новых партнеров путем игры в бутылочку. Таким образом, впервые за историю "Танцев" образовалась мужская пара – Владимир Остапчук и Александр Прохоров.

Смотрите фантастический пасодобль Владимира Остапчука и Александра Прохорова на "Танці з зірками 2019":

Ранее на паркете "Танці з зірками" Людмила Барбир и Евгений Кот показали страстный номер.

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