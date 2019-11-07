"Танці з зірками 2019": Регина Тодоренко призналась, что думает о шоу и за кого болеет

В одиннадцатом выпуске Регина Тодоренко стала ведущей балкона

Регина Тодоренко Фото: пресс-служба

В это воскресенье прошел одиннадцатый прямой эфир "Танців з зірками 2019". Традиционно во время рекламы поклонники наблюдали за бэкстейджем проекта на официальной странице в Facebook, который в этом году ведет актер и ведущий Александр Попов. По мнению Александра, все самое интересное всегда остается за кадром.

Так, в рекламной паузе Александр успел пообщаться с Региной Тодоренко, которая была ведущей балкона. Регина рассказала о своих впечатлениях от проведения первого прямого эфира. Телеведущая также призналась, за кого болеет.

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"Очень волнуюсь. Кажется, было бы легче отдыхать с мозамбиканцамы", – в шутку сказала артистка. – Я поражена. Здесь действительно классная организация и выступления героев непревзойденные. Я смотрю все выпуски в YouTube и очень болею за Аню Ризатдинову. Елена Кравец тоже очень крутая. Какая градация у нее произошла от первого до одиннадцатого эфира".

На вопрос, хотела ли бы она принять участие в проекте, Регина ответила: "Думаю, может в следующем году... Может меня пригласят. Почему бы нет? Это очень крутой проект. Конечно, сложно, но я люблю трудности. Ты видел, что я могу? Видел, как я прыгала с водопада Виктория? Поэтому, мне кажется, что я бы "Танцы" тоже одолела, если вдруг не забеременею. Или буду танцевать беременной ча-ча-ча".

Регина Тодоренко на "Танцях з зірками" Фото: пресс-служба

В свою очередь, артист Павел Зибров, который был гостем на эфире, признался, что также болеет за Елену Кравец.

Напомним, в это воскресенье состоится долгожданный четвертьфинал "Танців з зірками", который удивит телезрителей новыми феерическими постановками, ведь борьба за место в финале стала ожесточеннее. Пять пар, которые остались в проекте, будут пытаться превзойти своих конкурентов, поэтому готовы показать на паркете еще больше техники и танцев.

Напомним, на днях участница "Танців з зірками" Виктория Булитко обратилась к организаторам шоу, которые некорректно смонтировали ее визитку.

Ранее мы также рассказали, как прошел одиннадцатый выпуск "Танців з зірками 2019".

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