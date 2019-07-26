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"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Новый сезон стартует 25 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
"Танці з зірками": третий сезон стартует 25 августа
"Танці з зірками": третий сезон стартует 25 августа
Фото: пресс-служба

Новый сезон популярного шоу "Танці з зірками" стартует 25 августа. В этом году было решено частично сменить состав жюри – вместо MONATIK в судейском кресле появится известный хореограф Франсиско Гомес. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными фактами о новом члене жюри.

А тем временем до начала "Танців з зірками 2019" остается чуть больше месяца, и организаторы уже запустили объявление звездных участников проекта, на данный момент известны семь имен. Пока среди них – телеведущие и актеры.

1. Телеведущий Владимир Остапчук

"Я всегда танцевал, будто меня никто не видит! Этой осенью мои танцы увидит вся страна", – комментирует шоумен.

Владимир Остапчук станет участником шоу "Танці з зірками"
Владимир Остапчук станет участником шоу "Танці з зірками"
Фото: Канал "1+1"

2. Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко

"Да, да и ещё раз да! Я буду участвовать в шоу "Танці с зірками" на 1+1! Именно поэтому я была так счастлива, а вы мне всё: " Беременная" и "Замуж". Нет! Обещаете за меня голосовать?", – поделилась эмоциями артистка.

Виктория Булитко
Виктория Булитко
Фото: instagram.com/bulitka

3. Актер Михаил Кукуюк

"Ну всьо...", – лаконично комментирует участие в шоу звезда фильма "Свингеры".

Михаил Кукуюк
Михаил Кукуюк
Фото: телеканал "Украина"

4. Телеведущая Надежда Матвеева

"Я иду на "Танцы со звездами". Как считаете, правильно поступаю? Ваша поддержка для меня важна, ибо без нее никак", – написала шоувумен.

Надежда Матвеева
Надежда Матвеева
Фото: Канал "1+1"

5. Телеведущая Людмила Барбир

Людмила Барбир
Людмила Барбир
Фото: instagram.com/liudmila.barbir

6. Актриса Ксения Мишина

Ксения Мишина
Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

7. Актер Алексей Яровенко

Алексей Яровенко
Алексей Яровенко
Фото: facebook.com

Отметим, #танціззіркамиchallenge все еще продолжается, и скоро мы узнаем список всех участников "Танців з зірками 2019". Тем временем волшебный дискобол с приглашением направляется к телеведущему и ресторатору Даниэлю Салему и певице Славе Каминской. Кто из них примет вызов – станет известно вскоре.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук представил пародию о звездах, которые пошли в политику.

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Виктория Булитко Надежда Матвеева Танці з зірками Владимир Остапчук
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