"Танці з зірками 2019": список звездных участников
Новый сезон стартует 25 августа
Новый сезон популярного шоу "Танці з зірками" стартует 25 августа. В этом году было решено частично сменить состав жюри – вместо MONATIK в судейском кресле появится известный хореограф Франсиско Гомес. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными фактами о новом члене жюри.
А тем временем до начала "Танців з зірками 2019" остается чуть больше месяца, и организаторы уже запустили объявление звездных участников проекта, на данный момент известны семь имен. Пока среди них – телеведущие и актеры.
1. Телеведущий Владимир Остапчук
"Я всегда танцевал, будто меня никто не видит! Этой осенью мои танцы увидит вся страна", – комментирует шоумен.
2. Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко
"Да, да и ещё раз да! Я буду участвовать в шоу "Танці с зірками" на 1+1! Именно поэтому я была так счастлива, а вы мне всё: " Беременная" и "Замуж". Нет! Обещаете за меня голосовать?", – поделилась эмоциями артистка.
3. Актер Михаил Кукуюк
"Ну всьо...", – лаконично комментирует участие в шоу звезда фильма "Свингеры".
4. Телеведущая Надежда Матвеева
"Я иду на "Танцы со звездами". Как считаете, правильно поступаю? Ваша поддержка для меня важна, ибо без нее никак", – написала шоувумен.
5. Телеведущая Людмила Барбир
6. Актриса Ксения Мишина
7. Актер Алексей Яровенко
Отметим, #танціззіркамиchallenge все еще продолжается, и скоро мы узнаем список всех участников "Танців з зірками 2019". Тем временем волшебный дискобол с приглашением направляется к телеведущему и ресторатору Даниэлю Салему и певице Славе Каминской. Кто из них примет вызов – станет известно вскоре.
Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук представил пародию о звездах, которые пошли в политику.
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