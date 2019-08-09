"Танці з зірками 2019": стали известны имена всех участников нового сезона
Уже известен полный список участников проекта
Совсем скоро, 25 августа стартует новый сезон популярного шоу "Танці з зірками". Организаторы уже запустили объявление звездных участников проекта, на данный момент известны девять имен. Пока среди них – телеведущие и актеры.
Кстати, TAYANNA сейчас готовит новое шоу, узнайте подробности в новом, видео:
Теперь стали известны последние участники нового сезона танцевального шоу. Так, на паркет выйдет актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица и ведущая "Жизнь известных людей" TAYANNA и артист, тренер песенного шоу "Голос. Дети" DZIDZIO.
С кем звезды выйдут на паркет, телезрители узнают уже совсем скоро.
Напомним, в этом танцевальном сезоне было решено частично сменить состав жюри – вместо MONATIK в судейском кресле появится известный хореограф Франсиско Гомес. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными фактами о новом члене жюри.
Отметим. что эпатажная певица MARUV также стала участницей танцевального шоу "Танці з зірками".
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