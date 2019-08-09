"Танці з зірками 2019": стали известны имена всех участников нового сезона

Уже известен полный список участников проекта

Елена Кравец участвует в проекте "Танці з зірками" Фото: instagram.com/lennykravets

Совсем скоро, 25 августа стартует новый сезон популярного шоу "Танці з зірками". Организаторы уже запустили объявление звездных участников проекта, на данный момент известны девять имен. Пока среди них – телеведущие и актеры.

Кстати, TAYANNA сейчас готовит новое шоу, узнайте подробности в новом, видео:

Теперь стали известны последние участники нового сезона танцевального шоу. Так, на паркет выйдет актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица и ведущая "Жизнь известных людей" TAYANNA и артист, тренер песенного шоу "Голос. Дети" DZIDZIO.

8 Авг 2019 в 8:07 PDT INSTAGRAM (@tanci1plus1)

С кем звезды выйдут на паркет, телезрители узнают уже совсем скоро.

Напомним, в этом танцевальном сезоне было решено частично сменить состав жюри – вместо MONATIK в судейском кресле появится известный хореограф Франсиско Гомес. Сегодня.Lifestyle уже поделились интересными фактами о новом члене жюри.

Отметим. что эпатажная певица MARUV также стала участницей танцевального шоу "Танці з зірками".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram