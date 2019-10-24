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"Танці з зірками 2019": в десятом выпуске Тина Кароль и Dan Balan споют вместе

Артисты представят лирическую композицию "Дороги", которую написал Dan Balan

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Тина Кароль и Dan Balan выступят на "Танцях з зірками 2019"
Тина Кароль и Dan Balan выступят на "Танцях з зірками 2019"
Фото: пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин". Звезды будут радовать зрителей таинственными образами и показывать на паркете номера, полны загадочных историй.

Одним из главных сюрпризов вечера станет появление на проекте певца и тренера-победителя "Голосу країни 9" Dan Balan, который на этот раз вместе с Тиной Кароль будет поддерживать участников перед выходом на паркет в "Голден руме". Во время вокального проекта поклонники пристально следили за тем, как между тренерами кипели страсти, и предполагали, есть ли между ними чувства. Похоже, у зрителей появится еще один повод для обсуждения, ведь на "Танцях з зірками" они планируют спеть дуэтом. Артисты представят лирическую композицию "Дороги", которую Dan Balan написал специально для этого дуэта. Кроме того, Тина Кароль и Dan Balan удивят телезрителей нежным вальсом, который они впервые станцуют на паркете шоу.

Тина Кароль и Dan Balan готовятся к "Танцям з зірками"
Тина Кароль и Dan Balan готовятся к "Танцям з зірками"
Фото: пресс-служба

Интересно, что певец уже готовит особый костюм к Хэллоуину на "Танцях з зірками" и превратится в графа Дракулу, а вот как будет удивлять певица на этот раз – остается интригой.

Отметим, что ведущей балкона станет эпатажная артистка, участница этого сезона MARUV, которая танцевала с JAY. Еще совсем недавно зрители хотели вернуть ее в проект, поэтому латексная дева будет встречать звезд на балконе и первой узнавать об оценках судей.

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