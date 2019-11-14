Анонс

"Танці з зірками 2019": в полуфинале судьи станцуют вместе со звездными парами

Полуфинал шоу состоится уже в это воскресенье, 17 ноября

"Танці з зірками 2019": судьи шоу Фото: пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 состоится долгожданный полуфинал "Танців з зірками 2019", по окончании которого станут известны имена суперфиналистов. За кубок победителя пока соревнуются только четыре пары, и конкуренция становится еще ожесточеннее.

Ведущим балкона, который будет встречать пары после выступлений, станет известный актер Станислав Боклан. А певица Оля Полякова, которая участвовала в первом обновленном сезоне "Танців з зірками", порадует телезрителей своей новой песней.

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В тринадцатом прямом эфире каждая из пар продемонстрирует три номера: один танец из классической бальной программы, второй – вместе с членом жюри проекта, который и поставит хореографию, третий – "Танец за жизнь". На этот раз его будут выполнять все пары одновременно, еще до начала "Шоу результатов". Интересно, что общий танец будет сплошной импровизацией для участников.

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будет танцевать зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес Get right вместе с эмоциональным судьей проекта – Франсиско Гомесом. Сможет ли Владимир остаться единственным мужчиной среди звездных участников, который пройдет в суперфинал, станет известно уже совсем скоро.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева Фото: пресс-служба

Драматичная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрируют фьюжн под необычную аранжировку музыки Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" – Dance of the sugar plum fairy. Вместе с парой на паркете станцует черный лебедь, прима-балерина Екатерина Кухар, которая в одиннадцатом эфире приняла вызов от Ксении. Напомним, что после выступления актриса обратилась к судье со словами: "Екатерина, помните танец, который я танцевала с Лизой Дружининой? Мне хотелось подобный станцевать с вами", и символически подарила Екатерине миниатюрную ванную. Женское аргентинское танго Ксении и Лизы в эфире обмена партнерами вызвало восторг у зрителей и судей. Тогда актриса опустила голову своей партнерши в ванну с холодной водой. Екатерина не оставила предложение без ответа: "Я принимаю ваш вызов, и до встречи на паркете в танце с судьями".

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: пресс-служба

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут танго, которое для пары поставит судья проекта.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров Фото: пресс-служба

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и выполнят вальс. Напомним, что в эфире "Возвращение героев" Виктория под конец своего выступления села на колени Григорию Николаевичу. Народный артист не растерялся и намекнул, что это был очень удачный маневр: "После того, что произошло, мне трудно оценивать". Согласно правилам проекта, номер с судьями оценивают только три члена жюри, которые не задействованы в постановке.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар Фото: пресс-служба

Кто из звездных участников сможет пройти дальше в суперфинал, телезрители узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Ранее мы также писали, что Елена Кравец стихами прокомментировала уход из "Танців з зірками 2019".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.