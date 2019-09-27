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Анонс

"Танці з зірками 2019": в шестом выпуске появится Евгений Кошевой

Шестой выпуск шоу пройдет в воскресенье, 29 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Фото: пресс-служба

29 сентября состоится шестой прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками", который на этот раз пройдет под темой "Вечер кинофильмов". Звездные участники воссоздадут сцены из известных кинолент и превратятся в своих любимых кумиров.

Поклонников шоу также ждет новый сюрприз. Балкон будут вести сразу два ведущих. И ими станут популярный комик, актер "95 Квартала" Евгений Кошевой и эксперт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич. Кстати, пара ведущих также появится в новых ярких амплуа. В какие именно образы преобразятся Евгений и Анна, зрители узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Анна Буткевич
Анна Буткевич
Фото: пресс-служба

В этот раз на главном паркете страны будут выступать музыкальные экспериментаторы и новаторы, группа The Hardkiss.

В шестом эфире поклонников шоу ждет невероятно нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы проекта Илоны Гвоздевой. Пара воссоздаст сюжет из драматического фильма "Титаник".

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Страстные актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот снова попытаются "зажечь" зал, но на этот раз феерическим джазом из фильма "Чикаго". Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузят зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму "Звезда родилась". Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко поразят номером в стиле фильма "Джокер". Продюсеры обещают превратить Алену в загадочную Харли Квинн, а Алексея – в опасного Джокера. И пока Алена отлучилась по делам в Париж, Алексей под наблюдением главного хореографа "Танців з зірками" Ксении Горб учит все движения.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Фото: пресс-служба

"Мой партнер остается в надежных руках нашего главного хореографа, а это значит, что я могу быть абсолютно спокойна", – написала в социальных сетях звезда.

Еще больше впечатляющих постановок и интересных историй из жизни звезд можно увидеть уже в это воскресенье в 21:00.

Напомним, в финале выигрывает та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования.

Узнайте также все подробности пятого выпуска шоу "Танці з зірками 2019".

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