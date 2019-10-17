Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Танці з зірками 2019": в шоу появится новый постоянный судья

Отныне на проекте будет четыре члена жюри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019
Фото: instagram.com/tanci1plus1

В восьмом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" зрители увидели четвертого судью – легенду проекта, балетмейстера и народного артиста Григория Чапкиса. Именно он был одним из членов жюри танцевального шоу 13 лет назад и давал наставления звездным участникам. Теперь же стало известно, что Чапкис будет постоянным членом жюри шоу "Танці з зірками 2019".

Смотрите также интервью с Григорием Чапкисом:

Как сообщают организаторы, они получили множество комментариев с просьбой оставить Григория и в дальнейших эфирах.

"Мы получили огромное количество комментариев и сообщений с просьбой видеть Григория Николаевича чаще и прислушались к вашим пожеланиям. Поэтому отныне участникам придется танцевать еще лучше, ведь каждое воскресенье их будут оценивать сразу четверо судей", – говорится в сообщении.

Григорий Чапкис на "Танцях з зірками 2019"
Григорий Чапкис на "Танцях з зірками 2019"
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Читайте также:
Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

Отметим, восьмой эфир прошел под темой "Битва за жизнь", а ведущими балкона стали Потап и его 11-летний сын Андрей. Ранее мы рассказали, кто покинул шоу "Танці з зірками 2019" в прошлом эфире.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как прошел восьмой выпуск шоу "Танцi з зірками 2019" Виктория Булитко призналась, что состоит в романтических отношениях "Танці з зірками 2019": Остапчук и Прохоров удивили фантастическим пасодоблем
Григорий Чапкис Танці з зірками Танці з зірками 2019
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Сегодня, 09:28Fun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Вчера, 14:37Fun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Определены 10 самых красивых женщин в мире

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 09:55Техно

Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10

15 октябряWellness

Онкология после маникюра: лампы могут провоцировать подногтевую меланому

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Android получил возможность запускать любую игру с компьютера

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряFun

15 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 октябряПсихология

Гороскоп на 15 октября: все знаки зодиака

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряFun

Шафера и подругу невесты случайно поженили на свадьбе

Новости партнеров

Тайна смерти культового актера: раскрыта окончательная причина
Тайна смерти культового актера: раскрыта окончательная причина
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Как выглядят дети самых красивых женщин планеты
Как выглядят дети самых красивых женщин планеты
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов