"Танці з зірками 2019": в шоу появится новый постоянный судья

Отныне на проекте будет четыре члена жюри

Танці з зірками 2019 Фото: instagram.com/tanci1plus1

В восьмом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" зрители увидели четвертого судью – легенду проекта, балетмейстера и народного артиста Григория Чапкиса. Именно он был одним из членов жюри танцевального шоу 13 лет назад и давал наставления звездным участникам. Теперь же стало известно, что Чапкис будет постоянным членом жюри шоу "Танці з зірками 2019".

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Как сообщают организаторы, они получили множество комментариев с просьбой оставить Григория и в дальнейших эфирах.

"Мы получили огромное количество комментариев и сообщений с просьбой видеть Григория Николаевича чаще и прислушались к вашим пожеланиям. Поэтому отныне участникам придется танцевать еще лучше, ведь каждое воскресенье их будут оценивать сразу четверо судей", – говорится в сообщении.

Григорий Чапкис на "Танцях з зірками 2019" Фото: instagram.com/tanci1plus1

Отметим, восьмой эфир прошел под темой "Битва за жизнь", а ведущими балкона стали Потап и его 11-летний сын Андрей. Ранее мы рассказали, кто покинул шоу "Танці з зірками 2019" в прошлом эфире.

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