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"Танці з зірками 2019": выступление Елены Кравец в образе легендарной Мэри Поппинс

20 октября состоялся девятый выпуск "Танців з зірками"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов
Фото: пресс-служба

20 октября состоялся девятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Отметим, на проект вернулся легендарный хореограф Григорий Чапкис, который стал четвертым судьей. В этом выпуске звездные пары вышли на паркет вместе с талантливыми маленькими танцорами. Участники вспомнили, какими сами были в детстве, и поделились со зрителями личными историями.

Закрыли девятый эфир Елена Кравец и Макс Леонов. Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец примерила на себя образ легендарной Мэри Поппинс и была вознаграждена бурными овациями от зрителей. Общий балл пары – 36. Отметим, в девятом выпуске Елена Кравец и Макс Леонов продемонстрировали фокстрот.

Кроме того, выяснилось, что старшая дочь Елены Кравец, 16-летняя Маша, живет отдельно от родителей. По словам звезды, ей сложно говорить на эту тему.

Отметим, в девятом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Сегодня.Lifestyle поделились выступлениями пары на проекте.

Ранее мы также рассказали, как прошел девятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019".

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