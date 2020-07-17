Танці з зірками-2020: известно имя второго участника

О своем участии заявила Надежда Мейхер

На днях Олег Винник заявил, что примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Теперь стало известно, что второй звездной участницей проекта стала экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала видео, в котором читает стих о танце.

"Я невообразимо счастлива снова танцевать...И особенно приятно, когда приглашают участвовать в крутейшем шоу "Танці з зірками". В глубоком 2006 году я уже принимала участие, но..Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце...Словно все заново! Но теперь – с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к Его Величеству Танцу. Невероятно приятно стать частью команды этого удивительного проекта. И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника и передаю Санте Димопулос. До встречи в прямых эфирах!", – прокомментировала свое участие Надежда.

INSTAGRAM

"Очень рада, что Вы будете участвовать. Вы будете самым ярким украшением! Очень жду", "Надежда, это лучшая новость дня!", "Юху-у-у! Придется смотреть танцы со звездами", – написали поклонники Мейхер в ответ.

Почему Надежда Мейхер долго не могла найти настоящую любовь – смотрите видео:

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