Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

Названо имя танцовщицы, которая станет в пару с Олегом Винником

На днях Олег Винник заявил, что примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками". А буквально вчера стало известно, что второй звездной участницей проекта стала экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

Теперь же свое участие в шоу подтвердила и хореограф Алена Шоптенко, которая станет партнершей Олега Винника и будет бороться за победу на паркете вместе с любимцем миллионов женщин. Об этом сообщила сама Алена на своей странице в Instagram.

"Ну что, потанцуем, Олег Винник?" – написала танцовщица, отметив в публикации "укротителя украинских волчиц". Она опубликовала совместное фото с исполнителем, чем спровоцировала активные обсуждения среди пользователей Сети.

INSTAGRAM

"Штооооооооооо! Вот это пара!", "Я одна вижу пару-победительницу еще не начавшегося проекта?! Профессионализм танцев Алены плюс "вовчиці" Олега – однозначная победа!", "Уже знаю, за какую пару буду голосовать", – восторженно комментируют новость поклонники проекта.

Пару Олега Винника и Алены Шоптенко мы увидим в новом сезоне проекта "Танці з зірками" уже этой осенью.

Куда исчез Олег Винник – смотрите в видеосюжете:

Напомним, что победителями проекта минувшего сезона "Танці з зірками" стала пара Ксения Мишина и Женя Кот.

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